Чиновники проверят сигналы Совета ветеранов о сбоях с медобслуживанием старшего поколения

Министерство здравоохранения Коми и региональное отделение Фонда социального страхования рассмотрят сигналы Совета ветеранов республики о перебоях с лекарствами и памперсами, а также о проблемах доступности отдельных медуслуг для старшего поколения в городах и районах.

Как уже сообщал "Комиинформ", сегодня в Сыктывкаре состоялось заседание республиканского оргкомитета "Победа". Одним из вопросов значилась проблематика оздоровления ветеранов.

По данным Минздрава Коми, особым вниманием в плане диспансеризации и лечения охвачены все категории старшего поколения в городах и районах – участники и инвалиды Великой Отечественной войны, "блокадники", узники концлагерей, а также члены семей погибших и умерших ветеранов и инвалидов войны. Для них в медучреждениях предусмотрены полтысячи коек (свыше 250 палат). Помимо этого, действуют 28 патронажных мобильных бригад для оказания первичной помощи.

"Также на особом контроле – лекарственное обеспечение пожилых людей. За прошлый год обслужено свыше полутора тысяч рецептов на сумму более полумиллиона рублей. Отсроченных рецептов нет. Резерв медикаментов постоянно поддерживается в необходимом объеме", - доложил министр Дмитрий Березин.

Председатель Совета ветеранов Коми Людмила Жукова, в свою очередь, сообщила о том, что по результатам мониторинга представляемой ею общественной организации отдельные нарекания к качеству функционирования системы здравоохранения у ветеранов в республике все-таки накопились.

"Ветераны нам сообщили о нехватке лекарств, в том числе жизненно необходимых (в их числе и антибиотики). Возникают сложности с записью на прием к врачам. В регистратурах рекомендуют пользоваться интернетом. Но большинству пожилых такой метод не подходит. Нужно наладить запись по телефону. Еще одна проблема заключается в том, что бесплатного приема требуется ждать, тогда как платный можно получить быстро", - рассказала лидер ветеранской общественности.

В качестве примера она привела два учреждения республиканского уровня – Кардиологический диспансер и Диагностический центр. По ее словам, ветераны из глубинки вынуждены приезжать в Сыктывкар и проживать здесь три – четыре дня, чтобы попасть к докторам. А это затраты на проживание и питание в дополнение к расходам на проезд, и без того накладный для многих из них. Между тем, в обоих указанных учреждениях за плату попасть к медикам можно без особого труда.

"Еще один блок жалоб касается памперсов. Зимой их не выдавали некоторым пенсионерам. Потому они были вынуждены приобретать их за свой счет. Компенсацию потом получали, но не в том объеме", - добавила Людмила Жукова.

Представитель регионального отделения Фонда соцстраха Владимир Молчанов парировал, что не согласен с озвученной информацией. "Мы ни одного ветерана не обижаем. Отслеживаем, чтобы недостатка в памперсах не возникало. Закупки производим вовремя",- отметил он и попросил в рабочем порядке предоставить ему сведения поименно по пенсионерам, которые не смогли вовремя получить памперсы.

Аналогичную информацию – пофамильно – запросил у Людмилы Жуковой и Дмитрий Березин, также не согласившись с замечаниями, которые перечислены в адрес Минздрава. "Если мы

делаем одно общее дело, давайте взаимодействовать в рабочем порядке на постоянной основе. Есть сигналы о каких-то сбоях – сообщайте оперативно для того, чтобы мы могли разобраться и, если информация подтвердится, сразу же устранить недочеты", - добавил глава ведомства.

Вице-премьер Наталья Михальченкова для более плотного сотрудничества предложила включить Людмилу Жукову в общественный совет министерства, однако выяснилось, что свою кандидатуру председатель Совета ветеранов уже внесла. Общественный совет Минздрава в ближайшее время рассмотрит ее кандидатуру.