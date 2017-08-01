Владельцам земли больше не придется расплачиваться за кадастровые ошибки

1 августа 2017 года, 14:23 |
Фото из архива "Комиинформа"

Россиянам больше не придется нести затраты на устранение ошибок, допущенных органами власти при определении кадастровой стоимости земельных участков. Соответствующее решение принял Конституционный суд РФ.

Поводом для разбирательства послужили жалобы из Воронежской области и Дагестана. Там в региональных судах истцы оспаривали кадастровую стоимость своих земельных участков, определенную местными органами исполнительной власти.

Кадастровую стоимость суды на местах привели в соответствие с рыночной. Но взыскали с заявителей стоимость судебной экспертизы и отказали в компенсации судебных издержек. В итоге каждый из истцов по завершению процессов понес убытки почти на 100 тысяч рублей.

Теперь их дела подлежат пересмотру благодаря постановлению, которое принял Конституционный суд России.

Его суть в том, что "государство не вправе, вводя механизм массовой оценки объектов недвижимости для налогообложения, перекладывать на собственников земельных наделов бремя вынужденных расходов, связанных с устранением кадастровых ошибок". Кроме того, суд признал противоречащим Конституции страны присуждение судебных расходов в таких ситуациях владельцам земли.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: кадастр, земля
  Рубрика: Общество
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