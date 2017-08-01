На территории Коми установился низкий класс пожарной опасности. Об этом "Комиинформу" сообщили в Коми лесопожарном центре.

Действующих возгораний вне зоны контроля в настоящий момент в республике нет. В зоне контроля находятся шесть лесных пожаров, не представляющих угрозу.

Речь идет о пожарах в Интинском районе, Печорском лесничестве, уточнили в учреждении.

Всего за пожароопасный период в Коми возникло 175 возгораний на площади 3850,т 54 Га. В прошлом году данные на эту дату составляли 2684, 22 Га.

Патрулирование самолетами сейчас ведется на территории Печорского авоаотделения, в зоне контроля лесных пожаров.