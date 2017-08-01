На территории Коми установился низкий класс пожарной опасности

1 августа 2017 года, 14:08 | Прилузский

На территории Коми установился низкий класс пожарной опасности. Об этом "Комиинформу" сообщили в Коми лесопожарном центре.

Действующих возгораний вне зоны контроля в настоящий момент в республике нет. В зоне контроля находятся шесть лесных пожаров, не представляющих угрозу.

Речь идет о пожарах в Интинском районе, Печорском лесничестве, уточнили в учреждении.

Всего за пожароопасный период в Коми возникло 175 возгораний на площади 3850,т 54 Га. В прошлом году данные на эту дату составляли 2684, 22 Га.

Патрулирование самолетами сейчас ведется на территории Печорского авоаотделения, в зоне контроля лесных пожаров.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: пожар, лес, коми
  Рубрика: Происшествия
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