На территории Коми установился низкий класс пожарной опасности
На территории Коми установился низкий класс пожарной опасности. Об этом "Комиинформу" сообщили в Коми лесопожарном центре.
Действующих возгораний вне зоны контроля в настоящий момент в республике нет. В зоне контроля находятся шесть лесных пожаров, не представляющих угрозу.
Речь идет о пожарах в Интинском районе, Печорском лесничестве, уточнили в учреждении.
Всего за пожароопасный период в Коми возникло 175 возгораний на площади 3850,т 54 Га. В прошлом году данные на эту дату составляли 2684, 22 Га.
Патрулирование самолетами сейчас ведется на территории Печорского авоаотделения, в зоне контроля лесных пожаров.
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