Участница проекта "Спасти ребенка" Соня Никитина готовится к госпитализации в Санкт-Петербурге

1 августа 2017 года, 11:10 | Сыктывкар
Фото Ярославы Пархачёвой

Участница благотворительного проекта "Спасти ребенка" Соня Никитина готовится к госпитализации в Санкт-Петербурге. Об этом "Комиинформу" сообщили в детском некоммерческом благотворительном фонде "Сила добра".

Девочку ждут в НИИДОГиТ имени Р.М. Горбачевой. Ей предстоит сложная операция по трансплантации костного мозга.

В Республиканской детской клинической больнице в Сыктывкаре Соня прошла все необходимые курсы химиотерапии и некоторое время восстанавливалась после тяжелого лечения, уточнили в "Силе добра".

Напомним, Соне нет еще года. Она - единственный ребенок в семье. Родилась малышка совершенно здоровой. Однако не так давно медики поставили ей диагноз - острый миелоидный лейкоз типа М7.

Во время акции "Спасти ребенка" благотворителям удалось собрать в помощь Соне Никитиной более полумиллиона рублей.

Средства понадобятся на проезд, проживание в Санкт-Петербурге, поиск донора и последующую реабилитацию.

*** Проект "Спасти ребенка" реализуется в содружестве с детским благотворительным фондом "Сила добра" при поддержке ведущих республиканских средств массовой информации.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: СМИ, медицина, коми, дети, всем миром, благотворительность, акция
  Рубрика: Общество
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