Участница проекта "Спасти ребенка" Соня Никитина готовится к госпитализации в Санкт-Петербурге
Участница благотворительного проекта "Спасти ребенка" Соня Никитина готовится к госпитализации в Санкт-Петербурге. Об этом "Комиинформу" сообщили в детском некоммерческом благотворительном фонде "Сила добра".
Девочку ждут в НИИДОГиТ имени Р.М. Горбачевой. Ей предстоит сложная операция по трансплантации костного мозга.
В Республиканской детской клинической больнице в Сыктывкаре Соня прошла все необходимые курсы химиотерапии и некоторое время восстанавливалась после тяжелого лечения, уточнили в "Силе добра".
Напомним, Соне нет еще года. Она - единственный ребенок в семье. Родилась малышка совершенно здоровой. Однако не так давно медики поставили ей диагноз - острый миелоидный лейкоз типа М7.
Во время акции "Спасти ребенка" благотворителям удалось собрать в помощь Соне Никитиной более полумиллиона рублей.
Средства понадобятся на проезд, проживание в Санкт-Петербурге, поиск донора и последующую реабилитацию.
*** Проект "Спасти ребенка" реализуется в содружестве с детским благотворительным фондом "Сила добра" при поддержке ведущих республиканских средств массовой информации.
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