Благотворители собрали участнице "Спасти ребенка" Соне Никитиной более полумиллиона рублей

4 июля 2017 года, 9:50 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Благотворителям удалось собрать для участницы марафона "Спасти ребенка" Сони Никитиной более полумиллиона рублей. Напомним, малышка, которой нет еще и года, участвовала в проекте в прошлом месяце.

У Сони острый лейкоз. Родилась она совершенно здоровой. Малышке внезапно стало плохо, когда у нее начали резаться зубы. Поначалу резкое повышение температуры "списали" именно на это, однако все оказалось гораздо серьезнее. По-прежнему вместе с мамой она находится в отделении онкогематологии Детской республиканской больницы.

Как сообщили "Комиинформу" в Детском некоммерческом благотворительном фонде "Сила добра", поддерживающем девочку и ее семью, медики провели Соне два блока химиотерапии и сейчас готовят к третьему.

Родители девочки сдали кровь на типирование. Анализ покажет, смогут ли они стать для своей дочери донорами костного мозга, который необходимо срочно пересаживать для излечения девочки от страшного заболевания.

Всего посредством смс в помощь маленькой Соне поступило 270 тысяч 038 рублей (без учета комиссии оператора). Еще 288 тысяч 063 рубля жертвователи перевели на счет общественной организации.

Средства понадобятся на проезд, проживание в Санкт-Петербурге, куда семья уедет на лечение дочери, поиск донора и последующую реабилитацию.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: СМИ, медицина, коми, дети, всем миром, благотворительность, акция
  Рубрика: Общество
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