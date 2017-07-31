Президент РФ подписал закон о создании фонда в защиту дольщиков

31 июля 2017 года, 18:47 |
фото из архива ИА "Комиинформ"

Президент России подписал закон, регулирующий деятельность компенсационного Фонда долевого строительства, который защитит дольщиков в случае, если застройщики не сдадут дома, в которых они купили квартиры еще на стадии возведения. Как ранее сообщал "Комиинформ", если россияне окажутся обманутыми дольщиками, финансово их защитит новый компенсационный фонд, созданный в стране.

Законом установлена фиксированная ставка отчислений застройщиков в фонд – 1,2 процента. Менять ее можно будет не чаще раза в год и только на основании федерального закона. Средства фонда будут выплачиваться дольщикам в случае банкротства компаний, либо – направляться на завершение строительства объектов жилой недвижимости.

Фонд заменит страхование и банковское поручительство ответственности застройщиков, привлекающих средства граждан в жилищное строительство. Полноценно фонд заработает к ноябрю текущего года. За три месяца он будет преобразован в публично-правовую компанию, что обеспечит дополнительную прозрачность деятельности фонда.

По мнению главы ведомства Михаил Меня, работа фонда коренным образом поменяет ситуацию на рынке долевого строительства. "Застройщики поймут выгоду работы с фондом, а люди с большей уверенностью будут инвестировать средства в строительство жилья в рамках договоров долевого участия", - заявил министр.

Дарья Шучалина
  Рубрика: Экономика
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