На Коми ВДНХ мажоретки научат обращаться с батоном и помпонами и бить в барабаны

31 июля 2017 года, 15:35 | Сыктывкар
Фото предоставлено РЦДО

Подробности о детском технопарке "Кванториум" смогут узнать посетители выставки достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми на экспозиции Республиканского центра дополнительного образования. Напомним, Коми ВДНХ "Достояние Севера" состоится 20 августа в ТРЦ "Июнь".

Как рассказала "Комиинформу" директор РЦДО Наталья Арабова, как и другие участники, учреждение представит стандартную экспозицию с раздаточным материалом о всех направлениях деятельности и видеороликом, который будут крутить на мониторе.

Впрочем, у РЦДО будет немало отличительных черт. Например, они организуют яркую детскую фотозону, где каждый может сфотографироваться на память. Также они организуют десять мастер-классов, каждый продолжительностью около часа.

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Это "Прогрессивные гитарные техники", который проведут педагоги Центра. На "Ударном настроении" азам игры на барабанах обучит Евгений Лисовский. Еще один мастер-класс будет посвящен церемониальной культуре. Участницы группы мажореток научат обращаться с батоном, помпоном и барабанами.

Для маленьких детей организуют мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству: "Котик-кармашек", "Народная кукла-скрутка" и "Солнечное солнышко".

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Оставшиеся четыре мастер-класса будут касаться технического творчества. Для родителей и детей проведут "Инженерную разминку" и занятия по робототехнике.

*** Выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми была возрождена в прошлом году на юбилей государственности Коми впервые спустя четверть века по инициативе главы Коми Сергея Гапликова. Организатором выступило правительство Коми при поддержке Торгово-промышленной палаты республики.

На возрожденную ВДНХ съехались делегации из всех 20-ти городов и районов Коми, развернув на первом этаже ТРЦ "Июнь" подворья с выставками, национальными блюдами и сувенирной продукцией. В этом году выставка состоится вновь.

По мнению организаторов, участие в выставке позволит экспонентам наладить деловые контакты между субъектами народного хозяйства Республики Коми, расширить круг потребителей местных товаров, работ и услуг.

Выставка предусматривает размещение порядка 70 индивидуальных экспозиций, раскрывающие основные вехи развития предприятия (организации), муниципального образования, его роль в развитии республики, перспективы развития с возможностью продажи товаров или услуг.

Для посетителей пройдет акция "Почетный посетитель выставки", состоится концертная программа, конкурсы, дегустации, мастер-классы. Будут работать детские уголки, кроме того, их будут бесплатно тестировать на определение уровня языка и др.

Илья Баканов
  Ключевые слова: образование, Коми ВДНХ, выставка
  Рубрика: Общество
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