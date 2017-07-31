Арбитражный суд Коми подтвердил незаконность передачи коммунальных сетей МУПам

Арбитражный суд Республики Коми подтвердил законность решения Коми УФАС России о нарушении Воркутинской администрацией антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба коми УФАС России.

Напомним, в 2013 году администрация создала МУП "Котельные", которому были переданы муниципальные системы тепло и водоснабжения четырех поселков (Елецкий, Заполярный, Сивомаскинский, Советский).

Между тем, согласно Законам о водоснабжении и теплоснабжении передача прав в отношении такого имущества может осуществляться исключительно на основании договоров аренды или концессионных соглашений, заключаемых на открытых торгах. Торги администрацией не проводились.

Арбитражный суд указал, что закрепление указанных объектов за муниципальным предприятием на праве хозяйственного ведения без торгов препятствует развитию конкуренции, поскольку ставит МУП в преимущественное положение.

Должностные лица администрации, принявшие решение о передаче имущества, привлечены к административной ответственности в размере 30 000 рублей.​