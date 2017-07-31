Жителей Ухты и Сосногорска приглашают на акцию в помощь Кире Наумовой

31 июля 2017 года, 11:30 | Ухта, Сосногорск
Фото: vk.com

Жителей Ухты и Сосногорска приглашают на акцию в помощь Кире Наумовой, страдающей редкой лор-патологией.

Организаторы назвали благотворительное мероприятие "Мелочь - это не мелочь". Пройдет оно 12 августа на Комсомольской площади в Ухте. Начало акции - в 12 часов.

Благотворителей призывают принести из дома любую мелочь, которая у большинства из нас лежит в ящиках, а баночках, копилках. Это важно: каждая монетка приближает ребенка к выздоровлению.

Напомним, у девочки редкое заболевание - лор-патология: у нее нет обоих ушек и слуховых проходов. Сейчас слышать девочке помогает слуховой аппарат костной проводимости на мягком бандаже, который надевается на голову. Однако с возрастом эффективность слухового аппарата снижается, так как кости черепа уплотняются. Помочь взялись в Калифорнийский институт заболеваний уха Глобал Хеаринг.

Стоимость двух операций - 170 000$ или 10 200 000 рублей. Для семьи это неподъемная сумма и поэтому родители обратились за помощью к жителям республики.

В помощь Кире уже удалось собрать 1 миллион 438 тысяч 245 рублей. Сбор продолжается.

Как помочь Кире Наумовой:

Номер КАРТЫ СБЕРБАНК: 4276 2800 1644 6525
Получатель ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА Н.

Номер телефона, к которому подключена услуга "Мобильный Банк": +79121132609
СЧЁТ в СБЕРБАНКе 40817810328780550151

Доп.офис № 8617/0115 ПАО Сбербанк

БИК Банка: 048702640

Корр.счет: 30101810400000000640

ИНН: 7707083893

Для валютных переводов:

SWIFT-code: SABRRUMMPC1

Получатель Елена Геннадьевна Н. (мама Киры).

PayPal r9xah@yandex.ru

Яндекс Кошелек: 410014077675654

Пополнить баланс номера мобильного оператора
МТС +79121132609
ТELE2 +79042749326
MEGAFON+79220844969.

Группа помощи Кире Наумовой.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: СМИ, медицина, коми, всем миром, благотворительность, акция
  Рубрика: Общество
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