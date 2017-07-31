Жителей Ухты и Сосногорска приглашают на акцию в помощь Кире Наумовой
Жителей Ухты и Сосногорска приглашают на акцию в помощь Кире Наумовой, страдающей редкой лор-патологией.
Организаторы назвали благотворительное мероприятие "Мелочь - это не мелочь". Пройдет оно 12 августа на Комсомольской площади в Ухте. Начало акции - в 12 часов.
Благотворителей призывают принести из дома любую мелочь, которая у большинства из нас лежит в ящиках, а баночках, копилках. Это важно: каждая монетка приближает ребенка к выздоровлению.
Напомним, у девочки редкое заболевание - лор-патология: у нее нет обоих ушек и слуховых проходов. Сейчас слышать девочке помогает слуховой аппарат костной проводимости на мягком бандаже, который надевается на голову. Однако с возрастом эффективность слухового аппарата снижается, так как кости черепа уплотняются. Помочь взялись в Калифорнийский институт заболеваний уха Глобал Хеаринг.
Стоимость двух операций - 170 000$ или 10 200 000 рублей. Для семьи это неподъемная сумма и поэтому родители обратились за помощью к жителям республики.
В помощь Кире уже удалось собрать 1 миллион 438 тысяч 245 рублей. Сбор продолжается.
Как помочь Кире Наумовой:
Номер КАРТЫ СБЕРБАНК: 4276 2800 1644 6525
Получатель ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА Н.
Номер телефона, к которому подключена услуга "Мобильный Банк": +79121132609
СЧЁТ в СБЕРБАНКе 40817810328780550151
Доп.офис № 8617/0115 ПАО Сбербанк
БИК Банка: 048702640
Корр.счет: 30101810400000000640
ИНН: 7707083893
Для валютных переводов:
SWIFT-code: SABRRUMMPC1
Получатель Елена Геннадьевна Н. (мама Киры).
PayPal r9xah@yandex.ru
Яндекс Кошелек: 410014077675654
Пополнить баланс номера мобильного оператора
МТС +79121132609
ТELE2 +79042749326
MEGAFON+79220844969.
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