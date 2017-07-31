Потерявшийся в Коми кировчанин нашелся на третий день поисков
Потерявшийся в Коми кировчанин нашелся в минувшую субботу, мужчина сам вышел к населенному пункту. Поиски рыбака из соседнего субъекта продолжались в течение двух дней - 27 и 28 июля, в поисках участвовали двое спасателей.
Как рассказали "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, мужчина 1952-го года рождения, житель Мурашей, не впервые выехал на рыбалку в Прилузье. Исчез мужчина 18 июля в районе деревни Ловля, близкие рыбака обратились к спасателям 27 августа, их собственные поисковые мероприятия на тот момент результата не принесли.
Причиной длительного отсутствия мужчины стали внезапные проблемы со здоровьем, предположительно - инсульт. По сообщениям очевидцев, у кировчанина после возвращения нарушилась речь.
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