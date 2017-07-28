В Коми ищут рыбака из Кировской области

28 июля 2017 года, 7:35 | Прилузский
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

В Коми Коми ищут рыбака из соседнего субъекта. Об этом "Комиинформу" сообщили в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

Мужчина 1952-го года рождения, житель Мурашей Кировской области, не первый год выезжает на рыбалку в Прилузье.

18 июля он уехал рыбачить в район деревни Ловля и исчез.

Пропавшего искали друзья и сын, однако безрезультатно. Известно, что кировчанин был вместе с собакой. Животное вышло в близлежащий населенный пункт.

Вчера же близкие обратились за помощью к спасателям, которые работали на месте с 17 часов и до темноты.

Поиски результатов пока не принесли и продолжатся.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: спасатели, река, лето, коми, киров
  Рубрика: Происшествия
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