В Коми ищут рыбака из Кировской области

В Коми Коми ищут рыбака из соседнего субъекта. Об этом "Комиинформу" сообщили в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

Мужчина 1952-го года рождения, житель Мурашей Кировской области, не первый год выезжает на рыбалку в Прилузье.

18 июля он уехал рыбачить в район деревни Ловля и исчез.

Пропавшего искали друзья и сын, однако безрезультатно. Известно, что кировчанин был вместе с собакой. Животное вышло в близлежащий населенный пункт.

Вчера же близкие обратились за помощью к спасателям, которые работали на месте с 17 часов и до темноты.

Поиски результатов пока не принесли и продолжатся.