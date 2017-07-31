В Коми изменится сумма выплат донорам на усиленное питание

31 июля 2017 года, 10:25 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

31 июля изменяется сумма выплат донорам крови на усиленное питание. Об этом информирует Республиканская станция переливания крови.

Компенсация будет составлять 638,9 рублей вместо 622,6 рублей. Незначительный рост обусловлен изменением суммы прожиточного минимума в регионе.

Сумма донорской выплаты составляет 5% от прожиточного минимума для трудоспособного населения. Средний показатель по республике составил 12 412 рублей за второй квартал 2017 года. По сравнению с первым кварталом он вырос на 284 рубля.

В северной природно-климатической зоне для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 14 535 руб, в южной установлен на уровне 12 778 руб.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: усиленное питание, прожиточный минимум, доноры, выплата
  Рубрика: Общество
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