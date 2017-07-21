В Коми утверждена величина прожиточного минимума за II квартал 2017 года

В Коми утвердили величину прожиточного минимума в среднем на душу населения по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам за II квартал 2017 года.

Соответствующее постановление подписала первый заместитель председателя правительства региона Лариса Максимова.

По республике показатель составил 12 412 рублей. По сравнению с первым кварталом он вырос на 284 рубля.

Для северной зоны уровень прожиточного минимума установлен в размере 13812 руб, для южной - 11 873 руб.

В северной природно-климатической зоне для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 14 535 руб, для пенсионеров — 11 117 руб, для детей - 14 454 руб.

В южной климатической зоне прожиточный минимум для трудоспособного населения установлен на уровне 12 778 руб, для пенсионеров - 9 824 руб, для детей - 11 687 руб.

***В северную природно-климатическую зону входят Воркута, Инта, Печора и Усинск с подчиненными им территориями, а также Ижемский и Усть-Цилемский районы. В южную зону включены все остальные муниципалитеты республики.

В прожиточный минимум входят стоимость потребительской корзины и расходы по обязательным платежам в расчете на одного человека.