Два ДТП с участием мотоциклистов произошли на дорогах Коми за минувшие сутки

30 июля 2017 года, 13:50 | Ижемский, Усть-Куломский
Фото УГИБДД МВД по Коми

Два дорожно-транспортных с участием мотоциклистов произошли на дорогах Коми за минувшие сутки, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми.

В Ижемском районе в аварии пострадал несовершеннолетний мотоциклист.

Авария произошла 29 июля около 16:25.

14-летний водитель мотоцикла, двигаясь по ул. Центральная д. Ырген-Шар, напротив д. 23 не справился с управлением и совершил опрокидывание мотоцикла.

В результате ДТП подросток получил рваные раны голени и коленей.

225082d52aff559ecfc86b34093767bc.JPG

Как уточнили в Госавтоинспекции региона, водитель находился без мотошлема, водительского удостоверения не имеет.

Еще одно ДТП с участием мотоцикла произошло в Усть-Куломском районе.

Около 13:15 34-летний водитель мотоцикла ИЖ Юпитер-5 двигался по автодороге Сыктывкар-Троицко-Печорск.

На 248 км при совершении обгона он выехал на полосу встречного движения, затем - на левую обочину и в итоге опрокинулся на проезжую часть дороги.

В результате ДТП пострадала пассажирка мотоцикла - женщина 1977 г.р. Женщина получила травмы головы, в момент аварии также находилась без мотошлема.

Водитель был трезв. Водительского удостоверения не имеет и никогда не получал.

26fba51a306e7d3cc251336697a72876.JPG

Ольга Белова
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:38 29.07.2017
В Сыктывкаре рядом с "долиной смерти" водитель "четырнадцатой" врезался в опору ЛЭП
09:35 29.07.2017
В Коми за прошедшие сутки двое нетрезвых водителей без прав попали в ДТП
09:25 29.07.2017
В Княжпогостском районе молодой водитель "вылетел" в кювет


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Наталья. Могу поделиться опытом активной жизни в коляске, воспитания детей. (Ухта)
Роман. Нуждаюсь в помощи волонтеров при передвижении по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью









Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео