Два ДТП с участием мотоциклистов произошли на дорогах Коми за минувшие сутки

Два дорожно-транспортных с участием мотоциклистов произошли на дорогах Коми за минувшие сутки, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми.

В Ижемском районе в аварии пострадал несовершеннолетний мотоциклист.

Авария произошла 29 июля около 16:25.

14-летний водитель мотоцикла, двигаясь по ул. Центральная д. Ырген-Шар, напротив д. 23 не справился с управлением и совершил опрокидывание мотоцикла.

В результате ДТП подросток получил рваные раны голени и коленей.

Как уточнили в Госавтоинспекции региона, водитель находился без мотошлема, водительского удостоверения не имеет.

Еще одно ДТП с участием мотоцикла произошло в Усть-Куломском районе.

Около 13:15 34-летний водитель мотоцикла ИЖ Юпитер-5 двигался по автодороге Сыктывкар-Троицко-Печорск.

На 248 км при совершении обгона он выехал на полосу встречного движения, затем - на левую обочину и в итоге опрокинулся на проезжую часть дороги.

В результате ДТП пострадала пассажирка мотоцикла - женщина 1977 г.р. Женщина получила травмы головы, в момент аварии также находилась без мотошлема.

Водитель был трезв. Водительского удостоверения не имеет и никогда не получал.