Теплый период лета в Коми завершится

30 июля 2017 года, 8:20 |
Фото Антона Пархачева

В последний июльский день территория Коми попадет под влияние активного циклона со стороны Скандинавии и связанного с ним атмосферных фронтов, сообщает ЦГМС региона.

Пройдут дожди, местами сильные, прогремят грозы местами со шквалистым усилением ветра 17-22 м/с. Максимальный прогрев в большинстве районов составит 23...25С. И на этом продолжительный теплый период лета завершится.

В первый день августа с северо-западными ветрами начнет поступать более прохладный воздух. До конца недели температура воздуха будет только понижаться. С четверга на большей части территории в ночные часы ожидается в пределах 4...9С, в дневные — 12...15С на севере, 16...21С — на юге. И везде прохладная погода будет сопровождаться дождями.

Комиинформ
  Ключевые слова: ЦГМС, Погода, лето
  Рубрика: Погода
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