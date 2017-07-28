Следственный комитет Коми проверит информацию о получении воспитанниками школы-интерната ожогов при уборке борщевика

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по размещенной в СМИ публикации о получении воспитанниками Пажгинской школы-интерната ожогов при уборке борщевика проводится доследственная проверка.

Следователями проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.

В рамках проверки также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц Пажгинской школы-интерната.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.