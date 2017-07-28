Следственный комитет Коми проверит информацию о получении воспитанниками школы-интерната ожогов при уборке борщевика

28 июля 2017 года, 11:19 | Сыктывдинский
Фото Антона Пархачёва

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по размещенной в СМИ публикации о получении воспитанниками Пажгинской школы-интерната ожогов при уборке борщевика проводится доследственная проверка.

Следователями проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.

В рамках проверки также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц Пажгинской школы-интерната.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Комиинформ
  Ключевые слова: следственный комитет
  Рубрика: Происшествия
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