Следственный комитет Коми проверит информацию о получении воспитанниками школы-интерната ожогов при уборке борщевика
28 июля 2017 года, 11:19 | Сыктывдинский
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по размещенной в СМИ публикации о получении воспитанниками Пажгинской школы-интерната ожогов при уборке борщевика проводится доследственная проверка.
Следователями проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего.
В рамках проверки также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц Пажгинской школы-интерната.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комиинформ
Ключевые слова: следственный комитет
Рубрика: Происшествия
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