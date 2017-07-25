Воспитанников Пажгинской школы-интерната не отправляли на рубку борщевика

Министерство образования, науки и молодежной политики Коми опровергло информацию о том, что воспитанников Пажгинской школы-интерната вместо отдыха на море отправили на борьбу с борщевиком. Вчера вечером после публикации материала на портале БНК на место выезжала комиссия под руководством заместителя министра Максима Ганова, в которой были представители прокураторы и комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом было заявлено в ходе конференции с представителями учреждений профобразования и интернатного типа сегодня, 25 июля.

"Все факты, изложенные в статье, были проверены и перепроверены. Была организована встреча с каждым ребенком. Действительно, дети обожглись борщевиком. У одного мальчика серьезные ожоги. Но причины не соответствуют тому, что было опубликовано на портале. Дети сказали, что они пытались срезать путь. Один мальчик поскользнулся и упал в борщевик. То, что детей заставляли косить в том числе борщевик, не подтвердилось", - сообщил М.Ганов.

Он добавил, что вообще детей на какие-либо сельхозработы по принуждению не отправляли, это запрещено.

Заместитель председателя правительства – министр образования науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова дала официальное поручение отделу правовой и организационной работы подготовить обращение в БНК с требованием опровергнуть информацию, не соответствующую действительности.

"Дети обожглись борщевиком, потому что это были игры, кто-то мяч доставал и прочее. Безусловно, те факты, которые приводятся, требуют официального опровержения. Но я обращаю внимание, что досуг детей, которые остаются в учреждении, должен быть организован. То, что дети остаются не заняты, это просто неисполнение должностных обязанностей. Если вам нужна помощь, мы готовы направить вам инструктора, оперативно организовать работу военно-патриотической направленности и так далее. Если у вас есть проблемы, прошу их признать и указать, чтобы мы могли вам помочь", - заявила Н.Михальченкова.