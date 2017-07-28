Сотрудница почты, похитившая сотовый телефон из посылки, отстранена от работы - УФПС Коми

28 июля 2017 года, 10:55 | Воркута
Фото Антона Пархачёва

УФПС Республики Коми проводит внутреннее расследование по факту кражи сотрудницей почтовой связи в Воркуте сотового телефона из посылки.

Напомним, сотрудница сортировочного центра отделения почтовой связи вскрыла посылку, предназначенную для воркутинки, и похитила мобильный телефон. Воркутинка заказала телефон на сайте "Алиэкспресс" и оплатила товар при заказе.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Как сообщили "Комиинформу" в УФПС по Коми, сотрудница отстранена от работы. Материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.

"Для недопущения подобных ситуаций в будущем руководство филиала продолжает ужесточать систему отбора и контроля за персоналом. Принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, предъявляется повышенный спрос к сотрудникам за нарушение финансово-хозяйственной дисциплины", - отметили в УФПС.

Комиинформ
  Ключевые слова: почта
  Рубрика: Происшествия
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