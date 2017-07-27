В Воркуте работница почты вскрыла посылку и похитила смартфон

Следователями Воркуты возбуждено уголовное дело в отношении работницы отделения почтовой связи.

В дежурную часть ОМВД России по Воркуте обратилась 33-летняя местная жительница с заявлением о том, что ей причинен ущерб на сумму более 8000 рублей.

Правоохранители выяснили все обстоятельства произошедшего. Оказалось, воркутинка заказала на сайте "Алиэкспресс" сотовый телефон. Товар был оплачен заявительницей при заказе.

Через некоторое время, получив уведомление, потерпевшая направилась на почту, но, вскрыв посылку, обнаружила, что заказанный товар в посылке отсутствует.

В ходе проверки полицейские установили, что к хищению средства связи причастна работница сортировочного центра отделения почтовой связи. Злоумышленница вскрыла посылку, предназначенную для воркутинки, и похитила мобильный телефон.

Следователями ОМВД России по г.Воркуте в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, предусматривает до 5 лет лишения свободы. Вину в содеянном гражданка признала.

В настоящее время местная жительница находится под подпиской о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.