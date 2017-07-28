Обвинение: Роман Зенищев просил 600 тысяч рублей ежемесячно за создание "комфортных условий" получения прибыли от пассажирских перевозок
Роман Зенищев просил 600 тысяч рублей ежемесячно за создание "комфортных условий" получения прибыли от пассажирских перевозок. Такая информация содержится в обвинительном заключении бывшему мэру столицы Коми.
Как следует из обвинительного заключения бывшему сыктывкарскому градоначальнику, находясь на посту руководителя администрации столицы Коми, с 18 февраля 2006-го года по 25 марта 2011-го, он являлся должностным лицом.
С 1 января 2004-го года по 23 ноября 2005-го Зарубин, Веселов, Фаерштейн, Шлопов, Бондаренко Юрий и Александр объединились с целью создания транспортных организацийдля систематического получения прибыли от оказания услуг по автомобильной перевозке населения в границах Сыктывкара путем получения под свой контроль ООО "Сыктывкаравтотранс", созданного 19 сентября 2003 года и зарегистрированного в Едином госреестре юрлиц 6 октября того же года.
Поскольку предприятие не обладало достаточным количеством автотранспорта и материально-технической базой, к услугам по перевозке пассажиров привлекались и другие юридические лица.
По замыслу Веселова, Фаерштейна, Зарубина, Бондаренко и Шлопова после получения контроля за крупным предприятием планировалось создание ряда юрлиц, подконтрольных им с целью дальнейшего заключения с ними субподрядных договоров по оказанию транспортных услуг.
Решением Агентства Коми по управлению имущества было создано ГУП "Пассажирские автоперевозки РК". Далее при содействии Бондаренко Юрия и Веселова приказом министра промышленности и энергетики РК в 2005-м году директором этого предприятия назначен Шлопов.
В результате реорганизации учредителем "Сыктывкаравтотранса" стало "ПаРК" в апреле 2006 года. Вместе с тем, на территории города по согласованию с Веселовым, Фаерштейном, Зарубиным и Бондаренко было создано несколько юрлиц, осуществляющих автотранспортные перевозки.
"Учредителями их являлись одни и те же номинальные лица. Конечной целью их деятельности было получение прибыли", - прозвучало в обвинении.
Аналогичные услуги на территории города оказывали иные юридические лица - ИП, неподконтрольные перечисленным лицам. Они получали прибыль сами, в результате чего прибыль вышеназванных лиц снижалась.
С 1 июня 2006-го года по 13 декабря 2006-го у Зарубина, Веселова, Фаерштейна, Шлопова, Бондаренко Юрия и Александра, желавших извлекать максимальную прибыль от деятельности по пассажирским перевозкам, возник преступный умысел дать взятку Р.Зенищеву. Они понимали, что тот может оказать им помощь в реализации поставленных задач.
Далее они, действуя группой лиц по предварительному сговору, не менее двух раз встречались с Зенищевым на территории Сыктывкара в его рабочем кабинете в здании администрации по адресу Бабушкина, 22, где предлагали ему взятку за создание им "комфортных условий" для максимального извлечения прибыли в области пассажирских перевозок.
Зенищев, осознавая преступный характер своих действий, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласился использовать свое служебное положение, совершать различные действия и бездействия, направленные на реализацию преступного умысла.
При этом бывший мэр озвучил, что ежемесячная сумма его денежного вознаграждения должна составлять 600 тысяч рублей. Зарубин и Бондаренко Юрий с этим согласились, однако при условии, что будут выплачивать ему ежемесячно по 200 тысяч наличными, а оставшуюся часть озвученной суммы выплатят позже.
Кроме того, прозвучало в обвинении, Зарубин и Ю.Бондаренко тогда же высказали Зенищеву желание монополизировать рынок транспортного обслуживания Сыктывкара.
Зенищев в итоге обеспечил победу в аукционе на право осуществления пассажирских перевозок предприятию, возглавляемому Шлоповым, препятствуя другим юрлицам и предпринимателям, сказано в обвинительном заключении бывшему мэру столицы Коми.
Рассмотрение дела продолжится в конце августа.
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