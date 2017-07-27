В обвинении Роману Зенищеву прозвучали фамилии фигурантов резонансного "дела Гайзера"

27 июля 2017 года, 15:50 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Сыктывкаркий горсуд рассматривает очередное уголовное дело в отношении бывшего мэра Сыктывкара Романа Зенищева.

В начале заседания бывший градоначальник сообщил о том, что родился в Воронеже, сейчас разведён, имеет на иждивении малолетнего ребёнка.

Дело рассматривает судья Панкратьев, обвинение поддерживает прокурор Трофимов. Защищают Романа Зенищева адвокаты Косырев и Филиппов.

Как прозвучало в начале процесса, сегодняшнее заседание - "техническое". Рассмотрение дела по существу начнётся позднее.

Со стороны обвинения заявлено почти 70 свидетелей.

После оргмоментов гособвинитель зачитал обвинительное заключение по делу. В ходе чтения прозвучали фамилии фигурантов резонансного "дела Гайзера" - Веселов, Зарубин, Фаерштейн.

Бывшего мэра Сыктывкара обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ, то есть в получении взятки в крупном размере.

DSC_0063.jpg

По версии следствия, в 2006 году Зенищев договорился с группой коммерсантов о том, что за ежемесячное денежное вознаграждение он будет создавать благоприятные условия для работы подконтрольных им предприятий, осуществлявших пассажирские перевозки в Сыктывкаре.

Впоследствии градоначальник, используя свое должностное положение, способствовал победе этих организаций в открытых конкурсах, проводимых администрацией города в 2007 и 2009 годах. После этого с ними были заключены договоры на транспортное обслуживание пассажиров по муниципальным регулярным автобусным маршрутам.

DSC_0068.jpg

За эти действия чиновник получил от взяткодателей денежные средства на сумму свыше 3,7 миллиона рублей. Помимо этого, он приобрел у них несколько частных предприятий, работавших в жилищно-коммунальной сфере, оформив доли в уставном капитале предприятий на подконтрольных себе лиц. При осуществлении этой "сделки" Зенищев в счет вознаграждения за совершение вышеуказанных действий получил имущественную выгоду в виде скидки на сумму 10 млн рублей.

В суде в ходе чтения обвинительного заключения прозвучали фамилии фигурантов резонансного "дела Гайзера" - Веселов, Зарубин, Фаерштейн. Зенищев создал условия для регулярного получения ими крупной прибыли.

Вину в совершении преступления бывший мэр не признает. Как заявил он в суде, никаких соглашений с вышеуказанными лицами он не заключал, зная, какой политический и криминальный вес в республике они представляют.

"Ни денег, ни взяток не было. Отношение моё к этому делу...Я скажу так: вызовите следователя, спросите, чем пахнет это дело, если кто-то хочет правды. Это мое отношение к делу, открытое и понятное", - сказал в суде Р.Зенищев.

В свою очередь, адвокаты бывшего мэра заявили, что из обвинения не ясно, какие именно противозаконные действия либо бездействия совершил их подзащитный.

Отсутствие конкретики в обвинении "забивает гвоздь в крышку этого дела", считает адвокат Филиппов. Мнение коллеги поддержал и защитник Косырев.

DSC_0064.jpg

Следующее судебное заседание начнётся с исследования письменных материалов дела. Далее начнётся допрос свидетелей.

Напомним, что сейчас Р.Зенищев отбывает наказание по приговору Сыктывкарского городского суда от 18 июля 2016 года, в соответствии с которым он осужден по п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 1,1 миллион рублей и с лишением права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе сроком на 3 года.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: суд
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:58 27.07.2017
Уголовное дело Елены Шабаршиной вернулось в прокуратуру Коми
21:45 26.07.2017
Сыктывкарский суд приступил к рассмотрению еще одного уголовного дела Романа Зенищева
16:58 26.07.2017
Результаты экзаменов, полученных студентами УГТУ за взятки, могут признать недействительными


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus