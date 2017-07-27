В обвинении Роману Зенищеву прозвучали фамилии фигурантов резонансного "дела Гайзера"

Сыктывкаркий горсуд рассматривает очередное уголовное дело в отношении бывшего мэра Сыктывкара Романа Зенищева.

В начале заседания бывший градоначальник сообщил о том, что родился в Воронеже, сейчас разведён, имеет на иждивении малолетнего ребёнка.

Дело рассматривает судья Панкратьев, обвинение поддерживает прокурор Трофимов. Защищают Романа Зенищева адвокаты Косырев и Филиппов.

Как прозвучало в начале процесса, сегодняшнее заседание - "техническое". Рассмотрение дела по существу начнётся позднее.

Со стороны обвинения заявлено почти 70 свидетелей.

После оргмоментов гособвинитель зачитал обвинительное заключение по делу. В ходе чтения прозвучали фамилии фигурантов резонансного "дела Гайзера" - Веселов, Зарубин, Фаерштейн.

Бывшего мэра Сыктывкара обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ, то есть в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, в 2006 году Зенищев договорился с группой коммерсантов о том, что за ежемесячное денежное вознаграждение он будет создавать благоприятные условия для работы подконтрольных им предприятий, осуществлявших пассажирские перевозки в Сыктывкаре.

Впоследствии градоначальник, используя свое должностное положение, способствовал победе этих организаций в открытых конкурсах, проводимых администрацией города в 2007 и 2009 годах. После этого с ними были заключены договоры на транспортное обслуживание пассажиров по муниципальным регулярным автобусным маршрутам.

За эти действия чиновник получил от взяткодателей денежные средства на сумму свыше 3,7 миллиона рублей. Помимо этого, он приобрел у них несколько частных предприятий, работавших в жилищно-коммунальной сфере, оформив доли в уставном капитале предприятий на подконтрольных себе лиц. При осуществлении этой "сделки" Зенищев в счет вознаграждения за совершение вышеуказанных действий получил имущественную выгоду в виде скидки на сумму 10 млн рублей.

В суде в ходе чтения обвинительного заключения прозвучали фамилии фигурантов резонансного "дела Гайзера" - Веселов, Зарубин, Фаерштейн. Зенищев создал условия для регулярного получения ими крупной прибыли.

Вину в совершении преступления бывший мэр не признает. Как заявил он в суде, никаких соглашений с вышеуказанными лицами он не заключал, зная, какой политический и криминальный вес в республике они представляют.

"Ни денег, ни взяток не было. Отношение моё к этому делу...Я скажу так: вызовите следователя, спросите, чем пахнет это дело, если кто-то хочет правды. Это мое отношение к делу, открытое и понятное", - сказал в суде Р.Зенищев.

В свою очередь, адвокаты бывшего мэра заявили, что из обвинения не ясно, какие именно противозаконные действия либо бездействия совершил их подзащитный.

Отсутствие конкретики в обвинении "забивает гвоздь в крышку этого дела", считает адвокат Филиппов. Мнение коллеги поддержал и защитник Косырев.

Следующее судебное заседание начнётся с исследования письменных материалов дела. Далее начнётся допрос свидетелей.

Напомним, что сейчас Р.Зенищев отбывает наказание по приговору Сыктывкарского городского суда от 18 июля 2016 года, в соответствии с которым он осужден по п. "г" ч. 4 ст. 290 УК РФ к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 1,1 миллион рублей и с лишением права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе сроком на 3 года.