Объединение фермеров в Усть-Куломе доказало жизнеспособность сельхозкооперативов

27 июля 2017 года, 16:48 |
Фото Антона Пархачёва

Об успешно работающем объединении фермеров из первых уст узнали участники круглого стола по перспективам развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории республики. О своем предприятии "Комиагрорегион" рассказал Иван Касев.

Кооператив был создан в феврале 2015 года тремя крестьянскофермерскими хозяйствами и тремя хозяевами личных подсобных хозяйств. Сейчас в него входят уже 14 собственников. Всех их поначалу объединила головная ферма и возможность пользоваться общей техникой. Помимо прочего, кооператив занимается закупками сельхозпродукции, обеспечением членов кооператива кормами на льготных условиях. Сумарный объем производства и доходы с тех пор, как хозяйства объединились, значительно вырос.

На развитие хозяйства им удалось получить более 1,5 миллиона рублей из регионального и федерального бюджетов. Плюс 150 тысяч от районной администрации. На эти средства они приобрели автолавку и пункт приема молока.

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Суммарно кооператив платит 300 тысяч бюджет налоговых отчислений в различные бюджеты. Личные подворья, которые состоят в кооперативе, в среднем заработали в минувшем году по 230 тысяч рублей.

В планах построить молокозавод на 500 литров в сутки и увеличить объем оптовых закупок.

"Один фермер бы ничего не сделал. 2,5 миллиона – стоимость техники. Что, каждый будет трактор покупать? А у них свой ветеринарный врач есть. Такие кооперативы не клянчат деньги у государства, а сами их зарабатывают", - отметил член Общественного совета при Минсельхозе Коми Сергей Чечёткин.

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П.Попов оставил свои координаты коллегам из других районов и сказал, что готов проконсультировать их по созданию кооператива.

Илья Баканов
  Ключевые слова: сельское хозяйство, кооперативы, господдержка
  Рубрика: Экономика
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