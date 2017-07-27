В центре Шошки несовершеннолетний водитель без прав врезался на мотоцикле в мопед

27 июля 2017 года, 10:15 | Сыктывдинский
Фото Антона Пархачёва

В Сыктывдинском районе Коми вчера в обеденное время произошла дорожная авария с участием двухколесных транспортных средств. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

26 июля около 13 часов 17-летний водитель мотоцикла Hunter двигался по улице Центральная в селе Шошка. Напротив дома №3 м. Шурганово он не учел дистанцию и врезался во впереди идущий мопед Alpha.

В ДТП пострадали два человека.

Пассажир мопеда - мальчик 2003-го года рождения - получил перелом голени и был госпитализирован. В момент ДТП ехал без мотошлема, добавили в ГИБДД.

У пассажира мотоцикла - девушки 2000-го года рождения - ушибы. Госпитализация ей не потребовалась.

Водитель мотоцикла прав не имеет и никогда не получал.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, ДТП, дороги, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

08:45 27.07.2017
В Сыктывдинском районе в дорожной аварии пострадали пять человек
07:47 26.07.2017
В Ухте мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой"
07:46 26.07.2017
В Усть-Вымском районе автомобиль "водителя-рецидивиста" опрокинулся на крышу


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus