В центре Шошки несовершеннолетний водитель без прав врезался на мотоцикле в мопед
27 июля 2017 года, 10:15 | Сыктывдинский
В Сыктывдинском районе Коми вчера в обеденное время произошла дорожная авария с участием двухколесных транспортных средств. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.
26 июля около 13 часов 17-летний водитель мотоцикла Hunter двигался по улице Центральная в селе Шошка. Напротив дома №3 м. Шурганово он не учел дистанцию и врезался во впереди идущий мопед Alpha.
В ДТП пострадали два человека.
Пассажир мопеда - мальчик 2003-го года рождения - получил перелом голени и был госпитализирован. В момент ДТП ехал без мотошлема, добавили в ГИБДД.
У пассажира мотоцикла - девушки 2000-го года рождения - ушибы. Госпитализация ей не потребовалась.
Водитель мотоцикла прав не имеет и никогда не получал.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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