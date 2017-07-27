В центре Шошки несовершеннолетний водитель без прав врезался на мотоцикле в мопед

В Сыктывдинском районе Коми вчера в обеденное время произошла дорожная авария с участием двухколесных транспортных средств. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

26 июля около 13 часов 17-летний водитель мотоцикла Hunter двигался по улице Центральная в селе Шошка. Напротив дома №3 м. Шурганово он не учел дистанцию и врезался во впереди идущий мопед Alpha.

В ДТП пострадали два человека.

Пассажир мопеда - мальчик 2003-го года рождения - получил перелом голени и был госпитализирован. В момент ДТП ехал без мотошлема, добавили в ГИБДД.

У пассажира мотоцикла - девушки 2000-го года рождения - ушибы. Госпитализация ей не потребовалась.

Водитель мотоцикла прав не имеет и никогда не получал.