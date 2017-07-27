За сутки спасатели Коми дважды помогли доставить до медучреждений ветеранов войны

За сутки спасатели Коми дважды помогли доставить до медицинских учреждений ветеранов Великой Отечественной войны.

Выезды понадобились в Ухте и Вуктыльском районе республики, сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС.

26 июля на пульт дежурного поступила информация о необходимости доставить до больницы одинокого ветерана 1918-го года рождения, жителя Ухты. Как уточнили в учреждении, такая помощь ему уже требовалась неоднократно, и спасатели всегда охотно ее оказывали.

Вчера они так же выезжали домой к больному пожилому мужчине и благополучно доставили его до медиков.

Транспортировка при помощи сил спасателей понадобилась вчера и ветерану 1927-го года рождения, проживающему в Вуктыльском районе, труднодоступном поселке Кырта. Ветерана перевозили через реку Печора.

Информация в спасотряд о необходимой помощи поступила от врачей Вуктыльской центральной районной больницы. Работы по перевозке длились с 9 до 14-ти часов.