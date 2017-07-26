На территории Коми продолжают действовать 18 лесных пожаров

На территории республики зафиксированы 26 лесных пожаров.

Об этом "Комиинформу" сообщили в Коми лесопожарном центре.

18 из них - действующие, возгорание продолжается на территории 822,87 га. Еще восемь пожаров на площади 169, 6 га находятся в стадии локализации.

На текущий момент площадь пожаров превысила прошлогодний показатель на эту же дату на 250 га. Всего с начала пожароопасного сезона огнем оказались охвачены 2807,49 га, тогда как в прошлом году их площадь составила 2551,45 га. При этом количество пожаров в 2017-м ниже, 156 против 190.

Действующие на сегодня пожары сосредоточены в северных районах республики: Ижемском, Печорском, Усинском и Усть-Цилемском. Почти все они удаленные. К месту пожаротушения огнеборцев доставляют самолет Ан-2 и вертолет Ми-8. Наземная техника работает на одном пожаре в Печорском районе.

На борьбе с огнем в настоящее время задействованы сотрудники Лесопожарного центра: 30 парашютистов-пожарных, 10 пожарных десантников, 19 лесников и 33 работника пожарной химической станции. Вместе с ними работу продолжают 22 представителя лесохраны и 95 добровольцев из числа местного населения. Для участия в тушении лесных пожаров привлекаются мужчины, годные по состоянию здоровья, не старше 60 лет.

Так, благодаря помощи добровольцев число лесных пожаров сократилось в Инте. Об этом на заседании муниципального оперативного штаба по организации помощи в тушении лесных пожаров сообщила и.о. заместителя руководителя администрации города Екатерина Груздева.

По ее словам, сегодня на территории Интинского района 4 пожара локализованы, 1 – в зоне контроля, и 4 действующих. За прошедшие сутки к местам возгораний были напрвлены 30 добровольцев из Инты . Еще 8 человек из Адзьвавома самостоятельно прибыли в распоряжение специалистов лесопожарного центра накануне. В администрации города продолжает действовать оперативный пункт мобилизации добровольцев.

Специалисты лесопожарного центра в свою очередь продолжают патрулирование территории с воздуха. Наблюдательные работы проходят сейчас в Ухтинском и Печорском районах, где установился третий класс пожарной опасноти.