Первая группа интинских добровольцев вернулась в Инту

25 июля 2017 года, 16:52 | Инта
Фото администрации Инты

Первая группа интинских добровольцев вернулась в Инту.

В воскресенье, понедельник и вторник ребята под управлением специалистов Коми лесопожарного центра тушили огонь и предотвращали его распространение в лесу, в, так называемом, 70-м квадрате на территории Интинского района.

Сразу после возвращения на встрече в администрации города добровольцы поделились впечатлениями о том, как справлялись с задачей, о приобретенном опыте и особенностях тушения лесного пожара.

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Почти половина – пятеро из одиннадцати – готовы завтра снова отправиться в лес. Такое решение вызвало уважение профессиональных спасателей и всех, кто в администрации города занят набором добровольцев.

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Место первой группы уже заняла новая команда добровольцев: тем же вертолетом, который доставил в Инту первую группу, в 70й квадрат отправились 15 интинцев, которые накануне заключили договор с лесопожарным Центром. Еще одна группа из 15 человек готовится к вылету из Инты сегодня вечером.

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К участию в тушении пожаров готовы добровольцы и в селах Интинского района. Там ждут только специалистов лесопожарного Центра, которые возьмут на себя организацию работ и руководство тушением.

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Между тем в администрации города продолжается набор добровольцев, желающих принять участие в тушении лесных пожаров на территории Интинского района. Приглашаются мужчины, годные по состоянию здоровья и не старше 60 лет. Для заключения договора необходимы паспорт, ИНН и СНИЛС. Приветствуется участие опытных туристов. Вылет на место тушения по мере формирования группы добровольцев. Дополнительная информация для желающих по телефонам: 6-25-68 и 6-28-41

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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