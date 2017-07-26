В Ухте мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой"
26 июля 2017 года, 10:40 | Ухта
В Ухте в ДТП травмировался мотоциклист 1992-го года рождения.
Как уточнили в ГИБДД региона, 25 июля в 21:33 водитель, управляя мотоциклом "ИЖ-Планета", двигался по улице Торопова со стороны Ленина в направлении улицы Дорожная поселка Водный.
В районе дома №5 по Торопова он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с ВАЗ 21043 под управлением водителя 1958-го года рождения. .
Водитель мотоцикла получил в аварии множественные ушибы, а также закрытый перелом плеча.
В течение года за нарушения ПДД привлекался к ответственности 12 раз. Стаж вождения - с 2013-го года.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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