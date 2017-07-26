В Ухте мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой"

В Ухте в ДТП травмировался мотоциклист 1992-го года рождения.

Как уточнили в ГИБДД региона, 25 июля в 21:33 водитель, управляя мотоциклом "ИЖ-Планета", двигался по улице Торопова со стороны Ленина в направлении улицы Дорожная поселка Водный.

В районе дома №5 по Торопова он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с ВАЗ 21043 под управлением водителя 1958-го года рождения. .

Водитель мотоцикла получил в аварии множественные ушибы, а также закрытый перелом плеча.

В течение года за нарушения ПДД привлекался к ответственности 12 раз. Стаж вождения - с 2013-го года.