Предприниматель Джаббарлы о даче взятки генералу Протопопову: "Давая деньги, я не понимал, что совершаю преступление"

После перерыва в Верховном суде Коми продолжилось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор экс-руководителю УФСИН по Коми А.Протопопову, передает корреспондент "Комиинформа".

Как и было решено до объявленного перерыва, в суде высшей инстанции начался допрос фигуранта уголовного дела о хищении плит Джаббарлы. Сегодня - в качестве свидетеля по делу о взятке.

Суду Джаббарлы показал: с Протопоповым он познакомился в ресторане, по выходным проводил с ним время, выезжал на рыбалку. В процессе общения возник вопрос о тех самых плитах. По словам свидетеля, Протопопов предложил ему купить их за 70 рублей.

Его заместитель Иванов к реализации плит отношения не имел. Сам Джаббарлы выступал как предприниматель ООО "Эстет", руководит компанией его супруга. Учредитель - он сам. Доход от деятельности - совместный.

В том же 2014 году Протопопов предложил Джаббарлы заняться поставкой в колонии Коми овощей. Разговор состоялся в одном из ресторанов города. Прибыль договорились разделить пополам.

Договор поставки овощей заключили на сумму более десяти миллионов. Всего было несколько договоров.

По словам свидетеля, он вывез 2500 плит и получил прибыль 175 000 рублей. Прибыль с поставки овощей составила 1 миллион 300 тысяч рублей. Протопопову Джаббарлы отдал половину, или 650 тысяч.

На вопрос, мог ли свидетель отказаться от предложения Протопопова, он ответил отрицательно. Без разделения прибыли 50/50 Джаббарлы, по его словам, не смог бы поставлять овощи в колонии.

Заместитель Протопопова - Иванов - знал, что поставлять овощи будет фирма Джаббарлы. Однако, заявил свидетель, тот только подписывал документы с указки генерала, не погружаясь в суть документов.

В здание УФСИН региона свидетель проходил беспрепятственно.

Джаббарлы также сообщил, что писал явку с повинной по поводу передачи денег Протопопову.

Гособвинитель после этого ходатайствовал об исследовании явки в суде высшей инстанции. Ходатайство было удовлетворено, а явка исследована. Как следует из текста явки, Джаббарлы добровольно делился прибылью с генералом, давал откаты за возможность работать с УФСИН, в явке раскаялся о содеянном.

Сама явка была написана в помещении УФСБ России по региону 18 ноября 2015-го года. Сведения явки сегодня в ходе заседания свидетель подтвердил.

На вопросы стороны защиты Джаббарлы показал: кто поставлял овощи в систему УФСИН до него, он не знал, почему к этой работе привлекли именно его - тоже. Компания должна была поставлять овощи в колонии на сумму 10-15 миллионов, объем поставок определялся, однако каким он был, свидетель не вспомнил.

За поставку овощей в УФСИН в 2014 году "Эстет" получил 1 миллион 300 тысяч рублей прибыли, еще раз заявил свидетель.

В рамках расследуемого дела по 160 статье Джаббарлы был арестован в 2015 году. Явку он дал уже будучи арестованным. Как часто его вывозили на следственные действия, Джаббарлы так же не вспомнил.

Существенные обстоятельства дачи взятки Протопопову Джаббарлы не вспомнил, мотивируя это тем, что с момента дачи показаний на стадии следствия прошло три года.

Передавая в 2014-м году деньги Протопопову Джаббарлы, по его словам, не осознавал, что совершает преступление.

Сторона защиты посчитала показания Джаббарлы противоречивыми и ходатайствовала об оглашении его показаний, данных на следствии, что и было сделано сегодня в процессе.

После перерыва генерал Протопопов стал настаивать на личной встрече с адвокатом перед тем, как самому начать задавать вопросы свидетелю. Суд пояснил, что согласовать позицию с защитником у генерала будет на любом этапе судебного следствия.

"Прокуратура знала, кого будут допрашивать, знала, что будет просить о возобновлении судебного следствия, мы - нет. Все сегодня перевернулось. Я прошу возможности встретиться с адвокатом", - заявил осуждённый.

В суде был объявлен перерыв, чтобы защитники могли подготовиться к допросу свидетеля, а осуждённый - согласовать позицию со своим адвокатом.