Верховный суд Коми возобновил судебное следствие по делу генерала Протопопова

В Верховном суде Коми продолжается рассмотрение апелляционной жалобы по делу экс-главы УФСИНа по республике Александра Протопопова, передает корреспондент "Комиинформа".

Рассматриваются апелляционная жалоба на приговор Александру Протопопову, а также постановление, вынесенное в тот же день о возвращении материалов дела прокурору.

В начале заседания сменился гособвинитель, а фигуранта Коржова стал защищать адвокат Григорий Бураков.

Подсудимый Иванов попросил рассмотреть дело без его участия. Ходатайство суд удовлетворил.

Прошлое судебное заседание завершилось на стадии судебного следствия. Сторона обвинения попросила время для подготовки к прениям.

Однако сегодня гособвинение ходатайствовало о том, чтобы возобновить судебное следствие, поскольку намерено представить суду дополнительные доказательства.

Адвокат Протопопова заявила, что все доказательства по делу уже были представлены.

"Тем более гособвинитель не пояснил, какие именно он хочет представить доказательство, что может быть исследовано дополнительно. Сторона обвинения злоупотребляет своим правом", - подчеркнула адвокат Долгобородова.

По словам гособвинителя, предлагается допросить в качестве свидетеля фигуранта по делу о хищении плит Джаббарлы. Кроме того, исследовать некоторые письменные материалы дела.

Адвокат Протопопова ответила, что названные свидетели отказались давать показания в суде первой инстанции. Сам генерал в процессе напомнил, что Джаббарлы не отвечал на вопросы суда, согласно 51 статье УПК, и полностью поддержал своего адвоката.

Адвокат Шицов посчитал, что ничего нового допрос названных свидетелей стороны обвинения не даст. Коллегу поддержал адвокат Бураков. Защитник Рогацкий оставил вопрос на усмотрение суда.

Потерпевшая сторона против возобновления судебного следствия не возражала.

Совещаясь на месте, коллегия суда высшей инстанции решила: судебное следствие по делу А.Протопопова будет возобновлено.

В свою очередь, адвокат осуждённого Протопопова ходатайствовала об отложении судебного заседания. "Нарушается принцип равноправия сторон. Мы недостаточно подготовлены к допросу Джаббарлы. В прошлый раз заседание откладывалось только для подготовки гособвинения к прениям", - сказала адвокат Долгобородова.

Гособвинитель заявил, что к неожиданному возобновлению судебного следствия должна быть готова любая сторона и в любое время.

В итоге суд дал возможность стороне защиты переговорить с Александром Протопоповым, однако откладывать процесс не стал.

Напомним, 17 мая Сыктывкарский горсуд признал Александра Протопопова виновным в получении взятки за совершение незаконных действий, в крупном размере (п."в" ч.5 ст. 290 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в колонии строгого режима и штрафа в размере 1,8 млн.рублей.

При этом звание генерала было сохранено, но определенные должности он не сможет занимать в течение пяти лет. Кроме того, по решению суда сумма взятки в размере 625 тысяч рублей будет конфискована, имущество генерала арестовано.

Александр Протопопов обжаловал приговор. Апелляция от адвоката осужденного поступила в суд 26 мая.

Свое представление в суд направляла и прокуратура Коми, посчитав наказание слишком мягким и не согласившись с сохранением за Протопоповым звания генерала. В жалобе на приговор гособвинение указывает, что Протопопов совершил коррупционное преступление, поэтому специальное звание генерала сохранено за ним быть не может.

Кроме того, надзорное ведомство просит изменить приговор, увеличив срок основного наказания до десяти лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Адвокаты Протопопова, в свою очередь, просят приговор отменить. А в отношении остальных фигурантов дела - прекратить уголовное преследование.

Напомним, дело о хищении железобетонных плит, вернули следствию на новое расследование. Адвокаты находят постановление о возвращении дела в надзорные органы незаконным.