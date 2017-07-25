Мэра Инты "клонировали" в сети

25 июля 2017 года, 14:25 | Инта
Фото Антона Пархачёва

В социальной сети ВКонтакте появилась фейковая страница Ларисы Титовец.

Как сообщается на сайте газеты "Искра", со страницы-клона аноним комментировал от имени мэра, притом не всегда корректно, публикации в топовых интинских группах.

В субботу, 22 июля, Лариса Титовец сделала на своей "настоящей" странице ВКонтакте заявление для пользователей: "Дорогие друзья! Уважаемые интинцы! Хочу сделать официальное заявление для всех, кто заходит на мою страничку и следит за моими новостями и комментариями. В некоторых группах появились комментарии, якобы с моей новой страницы. Хочу сказать, что от моего имени их писал совершенно посторонний человек. А эта, якобы, "новая страница для общения с друзьями" — пустой клон. Я уверена, что большинство из вас именно так восприняли появившиеся записи и соответственно ответили на них. Благодарю всех вас за добрые пожелания, поддержку и доверие".

Были ли привлечены правоохранители для выявления фейка — остается неизвестным. Однако уже в понедельник страница была удалена ее автором.

Отметим, что фейковая страница появилась не только у Ларисы Титовец, но и бывшего мэра Инты Павла Смирнова. который сейчас находится в СИЗО.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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