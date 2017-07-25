Жители Коми стали чаще заключать браки с иностранцами

На территории Коми выросло число зарегистрированных браков с иностранными гражданами. Об этом "Комиинформу" сообщили в Министерстве юстиции региона.

По данным ведомства, за минувшие полгода в республике зафиксированы 114 таких бракосочетаний. Это на 24 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом записи актов о расторжении браков с иностранными гражданами отсутствуют как в перовом полугодии 2017 года, так и в первые шесть месяцев 2016-го. Разводов в Коми меньше, чем браков и в общей статистике.

Всего с начала года в органах ЗАГС Республики Коми зарегистрированы более четырех тысяч актов о бракосочетании и расторжении союза. Новых браков зарегистрировано 2517, а разводов на три сотни меньше - 2217 случаев.