Жители Коми стали чаще заключать браки с иностранцами

25 июля 2017 года, 15:00 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

На территории Коми выросло число зарегистрированных браков с иностранными гражданами. Об этом "Комиинформу" сообщили в Министерстве юстиции региона.

По данным ведомства, за минувшие полгода в республике зафиксированы 114 таких бракосочетаний. Это на 24 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом записи актов о расторжении браков с иностранными гражданами отсутствуют как в перовом полугодии 2017 года, так и в первые шесть месяцев 2016-го. Разводов в Коми меньше, чем браков и в общей статистике.

Всего с начала года в органах ЗАГС Республики Коми зарегистрированы более четырех тысяч актов о бракосочетании и расторжении союза. Новых браков зарегистрировано 2517, а разводов на три сотни меньше - 2217 случаев.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: свадьба, развод, минюст, коми, иностранцы
  Рубрика: Общество
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