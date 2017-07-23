За полгода в Коми чаще женились, чем разводились

23 июля 2017 года, 15:05 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

С начала года в органах ЗАГС Республики Коми зарегистрированы более четырех тысяч актов о бракосочетании и расторжении союза. Об этом сообщает Министерство юстиции региона.

При этом численный перевес оказался на стороне молодоженов. Так, новых браков зарегистрировано 2517, а разводов на три сотни меньше - 2217 случаев.

Органы ЗАГС продолжают работу, направленную на популяризацию традиционных ценностей: семьи, любви, верности. В течение всего года организуются торжественные церемонии перерегистрации брака для пар-юбиляров. Как прежде, в кругу друзей и родных супруги освежают данные друг другу клятвы.

Как отмечают сами сотрудники, общественность всегда положительно воспринимает такие мероприятия. Пары, отмечающие юбилейные даты, становятся своеобразным эталоном для молодых. Прожившие вместе долгие годы, прошедшие рука об руку через множество испытаний и невзгод, воспитавшие детей люди вызывают уважение и достойны того, чтобы брать с них пример.

В 2017-м органам ЗАГС России и Республики Коми исполняется 100 лет. К этой дате были приурочены и более масштабные мероприятия, такие как, например, праздник для ветеранов, не только супружеской жизни, но и военных действий.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: статистика, семья, свадьба, развод, ЗАГС, верность, брак
  Рубрика: Общество
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