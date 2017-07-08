В Печоре чествовали "золотую" пару

8 июля 2017 года, 18:40 | Печора
Фото пресс-служба администрации Печоры

Сегодня, во Всероссийский день семьи, любви и верности, в Печоре отметила 50-летие со дня создания семьи супружеская пара Караказак Владимира Мишароновича и Елизаветы Васильевны. Чествовали супругов в территориальном отделе ЗАГСа, где для них провели торжественную церемонию перерегистрации брака.

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Поздравила супружескую пару с золотым юбилеем начальник отдела ЗАГСа Лариса Дуброва. "Вы – ярчайший пример для всех нас, для молодежи. Вы прожили душа в душу столько лет, преодолевая все невзгоды", - обратилась Л. Дуброва к чете Караказак. Вручив по традиции главе семьи памятное свидетельство о золотом юбилее, Л.Дуброва зачитала и вручила приветственный адрес от депутата Госсовета РК, председателя Комитета по социальной политике Натальи Паншиной.

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В адрес свадебных юбиляров - Владимира Мишароновича и Елизаветы Васильевны прозвучали сердечные поздравления с золотой свадьбой от детей, внуков, родных и друзей.

Комиинформ
  Ключевые слова: свадьба, юбилей
  Рубрика: Общество
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