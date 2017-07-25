Прокуратура Ухты добивается выплаты зарплаты работникам местных предприятий

Прокуратура Ухты в минувшем полугодии провела несколько проверок по обращениям работников местных предприятий относительно невыплаты заработной платы. Результатом ряда проверок явилось возбуждение уголовных дел в отношении руководителей предприятий.

Так, по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в отношении руководителя ООО "Энума Элиш", ООО "Ухтагеосервис" и ОАО "ЯрегаРуда". В стадии доследственной проверки находятся материалы прокурорской проверки по факту нарушения сроков выплаты зарплаты бывшим руководителем ООО "Геосервис Плюс" и местного индивидуального предпринимателя.

Работникам ООО "Геосервис Плюс" часть заработной платы в размере 1 млн рублей была выплачена лишь после направления прокуратурой материалов в проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, остаток долга на сумму 153 тыс. рублей выплачен трудовому коллективу вчера, 25 июля 2017 г.

В результате предпринятых прокуратурой за минувшее полугодие мер 200 работникам 17 ухтинских предприятий выплачено свыше 26 млн рублей долгов по заработной плате.