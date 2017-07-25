Сыктывкарцы возвращают мэрии непригодные квартиры

Жители Сыктывкара возвращают в муниципалитет ранее занимаемые квартиры, признанные непригодными. Речь о гражданах, которые с помощью администрации столицы Коми решили свой жилищной вопрос.

Как ранее сообщал "Комиинформ", этим летом администрация столицы Коми, городской жилищный центр (ГЖЦ) и региональный центр "ЖКХ Контроль" провели рейды по домам, отдельные квартиры в которых признаны непригодными, а нанимателям мэрия ранее создала условия для переселения в альтернативное жилье. В муниципалитете 338 жителей, имеющих на руках решения судов о выделении за счет муниципалитета иного жилья. Из них 146 очередников – это наниматели квартир, признанных в установленном порядке непригодными.

Граждане обязаны были сняться с регистрационного учета по старому месту жительства и сразу же освободить квартиры, сдав ключи в ГЖЦ и подписав акт приемо-передачи данных помещений. Такие квартиры, поскольку они наделены статусом непригодных, подлежат опечатыванию мэрией, и должны пустовать до момента сноса всего дома.

"Мы объехали такой жилфонд. Это, в основном, старые деревянные здания как в центре, так и в исторической части города, а также в Лесозаводе и Чове. Оказалось, не все граждане своевременно освободили жилье даже после отмены прописки и сдачи ключей, несмотря на то, что оставаться в нем опасно для жизни", - отметила "Комиинформу" член общественной жилищной комиссии администрации столицы Коми Дарья Шучалина, возглавляющая центр "ЖКХ Контроль".

Директор ГЖЦ Любовь Аксенти уточнила "Комиинформу", что на дверях в квартиры, где комиссия не застала проживающих, были наклеены уведомления с информацией и сроках, отведенных для добровольного освобождения жилья. "В тех квартирах, где удалось застать жильцов, им были вручены под подпись данные уведомления", - пояснила собеседница агентства.

К настоящему времени горожане возвращают в муниципалитет непригодные квартиры и переезжают в альтернативные жилые помещения. Те же горожане, которые не захотят выполнить требования законодательства, будут выселяться принудительно.

Администрация округа усилит контроль за использованием муниципального жилфонда.