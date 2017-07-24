Экспертиза по факту отравления алкоголем в Прилузье займет не менее месяца

24 июля 2017 года, 18:55 | Сыктывкар, Прилузский
Фото Антона Пархачёва

Экспертиза по факту отравления алкоголем в Прилузье займет не менее месяца. Такие сроки называл руководитель СУ СК России по Коми Андрей Исаев, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции 23 июля.

Предварительно, причиной гибели нескольких жителей района стало употребление суррогатов спиртного.

Вместе с тем, отмечают в СУ СК, подобных дел в последние годы в Коми стало меньше.

"Как правило, это связано с тем, что лица, которые торговали раньше некачественной спиртосодержащей продукцией, "бодяжили" все, что попадет, что влекло более тяжелые последствия употребления", - пояснил А.Исаев.

Сейчас же проведенные экспертизы в подобных случаях показали, что это или произведенный в кустарных условиях этиловый спирт, который как таковой сам по себе опасности не представляет. Либо это самодельный самогон, изготовление которого влечет за собой административный состав.

"На этой теме мы еще остановимся позже, поскольку проблематика таких дел все еще остается острой", - заключил А.Исаев.

Напомним, 17 июля в Прилузском районе от отравления спиртосодержащей продукцией умерли три человека, двое получили сильное отравление. По делу назначены физико-химическая и судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: суск, Алкоголь
  Рубрика: Право
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