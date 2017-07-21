По факту гибели жителей Прилузья от технического спирта возбуждено уголовное дело

21 июля 2017 года, 10:00 | Прилузский
Фото Антона Пархачёва

По факту смерти отравившихся спиртом мужчин в Прилузье возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Напомним, 17 июля в Прилузском районе от отравления спиртосодержащей продукцией умерли три человека, двое получили сильное отравление.

Как сообщили "Комиинформу" в Следственном управлении Следственного комитета по Коми, в с.Черёмуховка мужчины возводили жилой дом для предпринимателя. На участке в бытовке находилась бочка с техническим спиртом. Предприниматель предупреждал работников о том, что пить его нельзя. Кроме того, на бочке имелись соответствующие надписи. Тем не менее, в отсутствие хозяина, мужчины разлили жидкость по 1,5 литровым бутылкам и выпили ее. Установлено, что двое мужчин умерли, двое получили отравление. При каких обстоятельствах погиб третий мужчина - предстоит установить следствию, поскольку известно, что он не находился в этой компании, но умер также от отравления спиртом.

По делу назначены физико-химическая и судебно-медицинская экспертиза.

В Следственном управлении также уточнили, что версия о том, что мужчины получили канистру спирта от своего "работодателя" в качестве "платы" за выполненную работу, не подтвердилась. Предприниматель оплачивал труд работников.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы.

Ольга Белова
  Ключевые слова: следственный комитет
  Рубрика: Происшествия
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