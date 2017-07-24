Госавтоинспекция Сыктывкара ищет велосипедиста, сбившего ребенка

24 июля 2017 года, 13:31 |
Фото ГИБДД Сыктывкара

Госавтоинспекция Сыктывкара ищет велосипедиста, сбившего ребенка. ДТП произошло вчера на улице Старовского.

По информации ГИБДД столицы Коми, 23 июля около 13 часов неустановленный велосипедист двигался по тротуару улицы Коммунистической.

В районе дома №32 по Старовского он сбил мальчика 2014-го года рождения.

Несовершеннолетнего с места аварии доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Велосипедист с места ДТП скрылся и пока о его местонахождении ничего неизвестно.

Очевидцев происшествия просят звонить по телефонам 28-18-00 и 28-18-32.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги, дети, велосипедист
  Рубрика: Происшествия
  • 1
  • 0
  • 5
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:32 24.07.2017
В столице Коми пострадал пешеход, переходивший дорогу на красный свет
10:56 24.07.2017
На автодороге Ухта - Дальний лоб в лоб столкнулись "Тойота" и "ВАЗ"
10:29 23.07.2017
В Сыктывкаре пенсионерка пострадала из-за резкого торможения автобуса


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus