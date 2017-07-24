Госавтоинспекция Сыктывкара ищет велосипедиста, сбившего ребенка
Госавтоинспекция Сыктывкара ищет велосипедиста, сбившего ребенка. ДТП произошло вчера на улице Старовского.
По информации ГИБДД столицы Коми, 23 июля около 13 часов неустановленный велосипедист двигался по тротуару улицы Коммунистической.
В районе дома №32 по Старовского он сбил мальчика 2014-го года рождения.
Несовершеннолетнего с места аварии доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
Велосипедист с места ДТП скрылся и пока о его местонахождении ничего неизвестно.
Очевидцев происшествия просят звонить по телефонам 28-18-00 и 28-18-32.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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