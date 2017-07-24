Госавтоинспекция Сыктывкара ищет велосипедиста, сбившего ребенка. ДТП произошло вчера на улице Старовского.

По информации ГИБДД столицы Коми, 23 июля около 13 часов неустановленный велосипедист двигался по тротуару улицы Коммунистической.

В районе дома №32 по Старовского он сбил мальчика 2014-го года рождения.

Несовершеннолетнего с места аварии доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Велосипедист с места ДТП скрылся и пока о его местонахождении ничего неизвестно.

Очевидцев происшествия просят звонить по телефонам 28-18-00 и 28-18-32.