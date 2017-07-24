На автодороге Ухта - Дальний лоб в лоб столкнулись "Тойота" и "ВАЗ"

В Ухтинском районе в дорожный инцидент попали "Тойота" и "ВАЗ". Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции Ухты.

В 11:53 водитель 1950-го года рождения двигался на личной "Тойоте" по автодороге Ухта - Дальний со стороны улицы Уральская в сторону города.

На 6 км автодороги, уходя от столкновения с неустановленной пока машиной, водитель выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомашиной "ВАЗ 21150".

Ею управлял водитель 1954-го года рождения. "ВАЗ", в свою очередь, ехал по автодороге Ухта - Дальний со стороны улицы Авиационная в сторону Сосногорска.

В ДТП двое пострадавших. Оба госпитализированы.

Пассажир "ВАЗа" 1942-го года рождения получил перелом бедра левой ноги. Пассажирка этого же авто 1956-го года - закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом височной кости, а также закрытый перелом ребер слева. В момент аварии женщина не была пристегнута ремнем безопасности.

Водитель иномарки в течение года на территории Коми к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался дважды. Водитель "ВАЗ 21150" - не привлекался.