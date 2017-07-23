Власти РФ ужесточат контроль за сбросом сточных вод в реки





Водоканалы в регионах будут нести более жёсткую ответственность за очистку сточных вод, а их абоненты - предприятия - за очистку специфических веществ, которые они сбрасывают в водоёмы.



Федеральный парламент принял во втором чтении разработанные Минстроем РФ поправки в федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" и некоторые законодательные акты РФ", изменяющие систему нормирования сбрасываемых сточных вод.

"Утвержденные поправки разграничивают сферу ответственности за сброс загрязняющих веществ в водные объекты: водоканалы несут ответственность за очистку сточных вод очистными сооружениями по веществам, которые такие сооружения могут почистить, а предприятия, сбрасывающие стоки, отвечают за очистку специфических веществ, которые они сбрасывают", - указано в документе.

Он также предусматривает изменение системы нормирования сбрасываемых сточных вод путем перехода на нормирование на основе современных технологий в области водоочистки. "Мы предлагаем устанавливать нормы очистки сточных вод, основанные на международных стандартах. В год экологии в России реализуется целый комплекс мер для повышения качества жизни. Оптимизация регулирования качества стоков должна стать одной из них", - заявил замминистра Андрей Чибис.

При этом во всех регионах будет ужесточен контроль за соблюдением таких норм, что обеспечит снижение загрязнения водоемов.

Кроме того, поправками утверждаются четкие критерии отнесения водных объектов к рыбохозяйственным, а также порядок расчета платы водоканалов и их абонентов за сбросы и порядок возмещения ущерба водным объектам.

Абоненты водоканалов, то есть предприятия, сбрасывающие сточные воды, будут обязаны разрабатывать план снижения сбросов при неоднократных превышениях нормативов по составу сточных вод.

Поправка снизит финансовую нагрузку на регулируемые организации без ущерба качества сбрасываемых сточных вод, что даст возможность водоканалам инвестировать больше средств в модернизацию инфраструктуры, а также повысит инвестиционную привлекательность предприятий сферы водоснабжения и водоотведения.