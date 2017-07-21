Пожилые печорцы на протяжении многих лет вынуждены жить в аварийно-опасном доме

В Печоре пожилая супружеская пара живет в аварийном доме. Как говорится в сюжете ТВК "Волна", деревянная постройка 1948 года по адресу Стадионная, 28 если еще не развалилась, то может сделать это в любую минуту.

Дом не обслуживается управляющей компанией. Это "Комиинформу" подтвердили в районной администрации. С декабря 2015 года там проводятся открытые конкурсы по отбору управляющей организации, однако претендентов не находится. Поэтому Мария Сумкина сама протянула в свое жилье электричество, колет дрова, носит воду и ухаживает за супругом, пережившим инсульт. При этом в мэрии сообщили, что жалоб со стороны жильцов Стадионной, 28 к ним не поступало.

Суд еще в 2013 году признал дом непригодным для жилья и постановил вне очереди предоставить супругам равноценную квартиру – 44 кв. м. Однако в муниципалитете сообщили, что свободного жилья у них нет. Сейчас М.Сумкина в списке внеочередников значится 26-й. На данный момент в администрации Печоры 392 подобных неисполненных решений суда.

Пока супругам помогают волонтеры. По утверждению активиста группы "Мне не все равно" Елены Молодцовой, официально адреса Стадионная,28 не существует. Поэтому почта туда не приходит. Да и насчет посещений участковым врачом удалось договориться далеко не сразу, поскольку медики просто не могут найти дом.

Однако прозвучавшую в телесюжете информацию о "доме-призраке", не существующем на карте, в администрации Печоры опровергли. Адрес ул.Стадионная,28 существует, сведения о нем содержатся в государственном адресном реестре.

В мэрии заверили, что ситуация с жильцами находится на контроле. По фактам отсутствия доставки корреспонденции и отказа выезда бригады скорой помощи в Печорский почтамт и Печорскую ЦРБ от мэрии направлены запросы.