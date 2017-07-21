Молодой интинец попал пол колеса "Рено"

21 июля 2017 года, 15:17 |
Фото ГИБДД

В Инте в дорожно-транспортное происшествие попал молодой мужчина. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона. Инцидент зафиксирован сегодня, 21 июля.

Водитель 1951-го года рождения двигался на личном "Рено" по улице Дзержинского. В 10:40 он сбил пешехода, который переходил проезжую часть вне перехода в зоне его видимости.

У пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и различные ушибы. Непосредственно после аварии госпитализирован интинец не был.

О водителе "Рено" известно, что в момент ДТП мужчина был трезв. Водительский стаж - с 1990-го года.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, пешеход, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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