Молодой интинец попал пол колеса "Рено"
В Инте в дорожно-транспортное происшествие попал молодой мужчина. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона. Инцидент зафиксирован сегодня, 21 июля.
Водитель 1951-го года рождения двигался на личном "Рено" по улице Дзержинского. В 10:40 он сбил пешехода, который переходил проезжую часть вне перехода в зоне его видимости.
У пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и различные ушибы. Непосредственно после аварии госпитализирован интинец не был.
О водителе "Рено" известно, что в момент ДТП мужчина был трезв. Водительский стаж - с 1990-го года.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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