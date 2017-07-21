Марина Истиховская категорически не согласна с приговором
Депутат Госсовета Коми, бывший ректор СГУ им.Питирма Сорокина Марина Истиховская категорически не согласна с вынесенным только что приговором сыктывкарского городского суда. Об этом она заявила журналистам после оглашения решения.
Приговор - три года и три месяца условно с запретом занимать определенные должности в течение двух лет - будет обжалован в установленные законом сроки, сказала она.
"Закон и судебная практика на моей стороне. Поэтому я буду использовать все средства для того, чтобы обжаловать вынесенное сегодня решение", - заявила М.Истиховская.
Приговор бывшему ректору в общей сложности читали девять часов в течение двух дней.
Ярослава Пархачева
Рубрика: Право
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