Марина Истиховская категорически не согласна с приговором

21 июля 2017 года, 14:10 |
Фото Антона Пархачёва

Депутат Госсовета Коми, бывший ректор СГУ им.Питирма Сорокина Марина Истиховская категорически не согласна с вынесенным только что приговором сыктывкарского городского суда. Об этом она заявила журналистам после оглашения решения.

Приговор - три года и три месяца условно с запретом занимать определенные должности в течение двух лет - будет обжалован в установленные законом сроки, сказала она.

"Закон и судебная практика на моей стороне. Поэтому я буду использовать все средства для того, чтобы обжаловать вынесенное сегодня решение", - заявила М.Истиховская.

Приговор бывшему ректору в общей сложности читали девять часов в течение двух дней.

Ярослава Пархачева
  Рубрика: Право
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