Общественники вступились за сыктывкарцев, устроивших свалку в частном секторе

В частном секторе Сыктывкара организовали свалку.

Жители трех улиц Сыктывкара – Складской, Земляной и Садовой, устроили склад бытовых отходов возле частного дома по улице Складской, 36. Беседы не помогают. Администрация намерена штрафовать нарушителей.

В управлении жилищно-коммунального хозяйства города общественников заверили, на владельцев участков индивидуальной застройки, не заключивших договор на вывоз мусора и участвующих в образовании данной свалки, будут составлены административные дела.

В защиту жителей частного сектора выступили общественники. По мнению активистов общественного движения по защите прав потребителей "Гражданский патруль", в образовании свалки виновата администрация города. На территории указанных улиц отсутствуют мусорные контейнеры, и людям попросту некуда складировать свои отходы.

"Согласно требованиям СНИП, на территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Ничего этого здесь нет. И, как стало известно из ответа управления ЖКХ, в бюджете города не предусмотрены средства на их обустройство. Считаем, для наведения порядка на улицах нашего города, в первую очередь, необходимо надлежащим образом организовать сбор и вывоз бытовых отходов горожан", — прокомментировала позицию руководитель отделения общественного движения защиты прав потребителей "Гражданский патруль" в Коми Анна Патова.

Сегодня общественники обратились в прокуратуру Коми с просьбой обязать администрацию Сыктывкара организовать площадку (мусоросборные контейнеры) для сбора мусора в частном секторе по ул. Печорской и ул. Складской, также организовать своевременный вывоз мусора, сообщает пресс-служба организации.