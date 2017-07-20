Должника новгородским судебным приставам доставили вертолетом из Воркуты

При взаимодействии Управлений ФССП России по Коми и Новгородской области удалось получить объяснения от должника по коррупционному штрафу. Для этого мужчину, задолжавшего 130 тыс. рублей за совершение уголовного преступления, доставили к судебным приставам с помощью вертолета – неплательщик трудился на газопроводе за 300 км от Воркуты.

Дело в том, что мужчина, проживающий в Новгородской области, в 2014 году, используя свое руководящее положение, совершил растрату вверенного ему имущества, незаконным образом продав 260 куб. м. песка. Суд приговорил новгородца по ч.3. ст.160 УК РФ к штрафу в размере 130 тыс. рублей.

После оглашения приговора мужчина уехал из области. Найти его удалось судебного приставу новгородского УФССП за 2 тысячи километров. Используя социальные сети, запросы на перемещение гражданина по железным дорогам, специалисты по розыску обнаружили должника в Воркуте. Здесь на подмогу пришли работники отдела судебных приставов по г. Воркуте.

Судебные пристав воркутинского отдела судебных приставов связался с руководством компании, где трудится должник, известил о сложившейся ситуации и настоятельно рекомендовал оказать содействие в вопросе исполнения судебного решения. "В результате они встретили должное понимание, руководство компании оказало содействие и доставило должника вертолетом в Новгородскую область, где судебные приставы смогли взять объяснения и получить необходимую информацию. Если мужчина в ближайшее время не примет меры к погашению долга, то по инициативе судебных приставов наказание может быть заменено на более суровое", - подчеркнули в УФССП.