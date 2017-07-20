Глава Коми взял на контроль решение проблем жителей Пичипашни

20 июля 2017 года, 16:15 | Сыктывдинский

Глава Республики Коми взял на контроль решение проблем жителей Пичипашни.

О реализации планов по комплексному развитию квартала малоэтажной застройки в селе Выльгорт Сергею Гапликову в ходе рабочей встречи доложил руководитель администрации Сыктывдинского района Олег Лажанев, сообщает пресс-служба главы республики.

На участке построено и введено в эксплуатацию 7 малоэтажных многоквартирных домов, в том числе для переселения граждан из закрывающегося посёлка Поинга Сыктывдинского района. В настоящее время муниципалитет проводит работу по благоустройству территории и решает текущие вопросы.

В частности, запланированы работы по монтажу уличного освещения. Транспортную инфраструктуру квартала руководство муниципалитета намерено обустроить в следующем году при поддержке республиканского бюджета. Необходимо заасфальтировать проезды, которые построены в щебёночном исполнении и из-за отсутствия твёрдого покрытия разрушаются. По словам Олега Лажанёва, проектно-сметная документация уже направлена в региональный Минстрой для проведения анализа и актуализации. Ориентировочная стоимость проекта на данный момент – свыше 52 миллионов рублей.

Сергей Гапликов поручил Правительству региона оказать максимальную поддержку муниципалитету.

"Необходимо оперативно подготовить проектно-сметную документацию, провести экспертную оценку, устранить все замечания экспертизы и приступить к работе уже в этом году. Люди должны жить в комфортных и безопасных условиях. Они уже давно ждут хорошую дорогу", - заявил глава Коми.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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