Школьники Сыктывкара стали лучше учиться

20 июля 2017 года, 15:42 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Почти все 1208 выпускников школ столицы Коми получили аттестат об общем среднем образовании – 99,6% процента. В прошлом году было 99,3%. Количество золотых и серебряных медалистов также выросло: со 103 до 139. Такие данные на прямой линии в Сыктывкарском филиале Республиканской общественной приемной Главы РК привела заместитель начальника управления образования городской администрации Наталья Котелина.

Средний балл сыктывкарских школьников на Едином государственном экзамене вырос по девяти предметам. Правда, по двум, географии и литературе, снизился. 10% выпускников набрали от 80 до 100 баллов.

Пятеро не смогли сдать Единый ГЭ. Одного из них попросили удалиться, так как он, несмотря на все меры защиты, умудрился пронести в пункт приема экзамена мобильный телефон. Теперь он сможет подтвердить знание школьной программы только в сентябре. Возможность поступить в учреждение среднего профессионального образования в этом году у него еще останется.

Еще один одиннадцатиклассник не был допущен к сдаче, так как не прошел школьную программу в полном объеме.

Илья Баканов
  Ключевые слова: итоги, ЕГЭ
  Рубрика: Общество
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