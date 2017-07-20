"Ухтагеосервис" при добыче золота грубо нарушило природоохранное законодательство

Специалисты природоохранной службы Коми и Росрыболовства обследовали акваторию реки Белая Кедва, где было обнаружено загрязнение поверхности воды.

Напомним, об инциденте ранее сообщал "Комиинформ".

По данным Минприроды Коми, добычу золота на участке, где произошло загрязнение реки сточными водами, ведет ООО "Ухтагеосервис".

В ходе обследования природоохранными инспекторами установлены факты, в которых усматриваются признаки совершения ООО "Ухтагеосервис" административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена:

– Статьей 7.6 КоАП РФ "Самовольное пользование водным объектом" – предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;

– Статьей 8.13 КоАП РФ "Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления" – предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

– Частью 1 статьи 8.45 КоАП РФ "Невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод" (отсутствие локальных очистных сооружений) – предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей;

– Статьей 8.39 КоАП РФ "Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, а также на территориях, на которых находятся памятники природы, на иных особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах" – предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой.

"Природоохранная служба отслеживает ситуацию на р. Белая Кедва с конца мая – тогда наши сотрудники провели первое рейдовое мероприятие. Общество с ограниченной ответственностью "Ухтагеосервис" при проведении работ по добыче золота грубо нарушило природоохранное законодательство, чем нанесло ущерб не только акватории реки, но и территории государственного природного заказника республиканского значения "Белая Кедва". Все собранные инспекторами материалы по фактам, в которых усматриваются признаки административных правонарушений, будут переданы по подведомственности полномочий органам государственного надзора", – прокомментировал итоги рейда первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Роман Полшведкин.

Сотрудники Северо-Западного территориального управления Федерального Агентства по рыболовству также приняли участие в рейде по акватории р. Белая Кедва. В данный момент инспекторы Росрыболовства проводят административное расследование, результаты которого могут быть переданы в суд.

Также специалистами природоохранной службы начато административное расследование по выявленным фактам повреждения почвенного покрова и растительности, вызванными проездом тяжелой механизированной техники и производством технологических отвалов грунта с существующей дороги на территории заказника "Белая Кедва".

В связи с тем, что объекты по добыче россыпного золота ООО "Ухтагеосервис" подлежат федеральному государственному экологическому надзору, материалы переданы на рассмотрение в Управление Росприроднадзора по Республике Коми.