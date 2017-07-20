В Визинге "Лада" сбила 12-летнего велосипедиста

В Сысольском районе пол колеса "Лады" попал ребенок. После дорожного инцидента его госпитализировали с различными травмами головы.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, инцидент произошел 19 июля в 15:20.

Водитель 1993-го года рождения, управляя "ВАЗ-21103", двигался по улице Оплеснина села Визинга. Возле дома №34 он сбил мальчика 2005-го года рождения, который ехал на велосипеде во встречном направлении по краю проезжей части.

Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами головы.

Водитель "ВАЗа" в течение года пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за невыполнение требования уступить дорогу и пренебрежение ремнями безопасности.