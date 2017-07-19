Краснозатонское кладбище считается самым сухим из всех, подтоплений на этой территории никогда не наблюдалось - мэрия Сыктывкара

Мэрия Сыктывкара прокомментировала информацию о предполагаемом подтоплении Краснозатонского кладбища.

Напомним, как ранее сообщал "Комиинформ", накануне в ходе заседания Общественной палаты Республики Коми прозвучала информация, что в ходе ремонта находящейся рядом автотрассы на территории Краснозатонского кладбища был нарушен дренаж, в результате чего возникло подтопление захоронений. Проблему озвучила зампредседателя Коми регионального отделения "Всемирного Русского Народного Собора" Галина Кравченко. По ее словам, ситуация усугубляется тем, что естественное течение воды оказалось преграждено и вода попадает в р.Вычегду, проходя непосредственно через места захоронений.

В администрации Сыктывкара слова Г.Кравченко опровергают. "Краснозатонское считается самым сухим из всех, что есть на территории городского округа, оно находится на содержании мэрии, за его состоянием в постоянном режиме следят специалисты Управления ЖКХ. Подтоплений, тем более способных попасть в реку Вычегду, на этой территории никогда не наблюдалось. Ремонт проходящей рядом автотрассы не способствовал увеличению количества дренажных вод", - заявили в мэрии.

Отсутствие химических соединений и микробиологических загрязнений в реке Вычегде также подтверждает ОАО "Сыктывкарский водоканал". Каждые три часа лаборатория организации отбирает и анализирует речную воду на предмет выявления указанных загрязнений. На сегодня никаких отклонений в составе речной воды не выявлено. Также удаленность расположения и конструктивные особенности водозабора исключают возможность попадания любых сбросов в источник питьевого водоснабжения.

Кроме того, ежечасно контролируется качество питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть и ежедневно по 8-10 точкам в распределительной сети города. ОАО "Сыктывкарский водоканал" официально подтвердило соответствие холодной питьевой воды гигиеническим нормативам САНПИН.

Вместе с этим администрация Сыктывкара обратит особое внимание на озвученную информацию, проанализирует её и при необходимости примет соответствующие решения во взаимодействии с Общественной палатой региона, заключили в мэрии.